Макрон лидирует на выборах во Франции

«Подобные тенденции не удивительны: заморские территории Франции традиционно голосуют за более «левых» кандидатов, чем метрополия», — прокомментировали эксперты.

Французы, живущие за границей, также предпочли проголосовать за Макрона. В Нью-Йорке ему отдали 94,7% голосов, в Чикаго — 92%, в Оттаве и Монреале — 90%.

За океаном голосование на выборах президента Франции начинается раньше, чем в метрополии.

Отметим, что французским медиа запрещено публиковать данные экзит-поллов в день выборов. Поэтому эти данные обнародуют издания других стран, традиционно связанных с Францией языком и культурой – Бельгия, Швейцария и т.д.