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Макрон лидирует на выборах во Франции
Заморские территории Франции и французы, живущие за рубежом, выбрали президентом Эммануэля Макрона. Об этом сообщает бельгийская газета «Le Soir» со ссылкой на данные экзит-поллов. Во Французской Гвиане Макрон набрал 65%, его соперница, Марин Ле Пен — 35%. На Мартинике Макрону отдали свои голоса 77,5% избирателей, а в Сен-Мартене — 67,6%.
«Подобные тенденции не удивительны: заморские территории Франции традиционно голосуют за более «левых» кандидатов, чем метрополия», — прокомментировали эксперты.
Французы, живущие за границей, также предпочли проголосовать за Макрона. В Нью-Йорке ему отдали 94,7% голосов, в Чикаго — 92%, в Оттаве и Монреале — 90%.
За океаном голосование на выборах президента Франции начинается раньше, чем в метрополии.
Отметим, что французским медиа запрещено публиковать данные экзит-поллов в день выборов. Поэтому эти данные обнародуют издания других стран, традиционно связанных с Францией языком и культурой – Бельгия, Швейцария и т.д.
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