В России и Европе предлагают создать Содружество славянских стран

Российские и европейские общественные движения предлагают создать Содружество славянских государств — международную организацию, призванную помочь преодолеть раскол в славянском мире, спровоцированный противостоянием России и Запада. Объединение должно консолидировать действия национальных правительств в политике и экономике, а также в гуманитарной сфере. Идею обсудят на Всеславянском съезде, который откроется в Москве 26 мая. Об этом RT сообщил член оргкомитета мероприятия Сергей Комков . Он пояснил, что на форуме участники планируют принять соответствующую резолюцию и направить её властям славянских стран. Инициативу уже поддержали в Госдуме

Славянские движения России и Европы предлагают создать Содружество славянских государств — международную организацию, которая поможет преодолеть раскол в славянском мире, вызванный противостоянием России и Запада. Она призвана консолидировать действия национальных правительств. Соответствующую инициативу обсудят на Всеславянском съезде, который откроется в Москве 26 мая. Позже выработанные предложения включат в итоговую резолюцию и направят документ властям славянских государств. Об этом RT сообщил член оргкомитета мероприятия Сергей Комков.

«Речь идёт о создании Содружества славянских государств. Это межпарламентская организация, помогающая выработать единую политику в гуманитарной области, в областях экономики и политики, а также в сфере сохранения мира и единства на славянском пространстве. Её инициативы будут влиять на действия руководств славянских стран», — пояснил Комков.

Он добавил, что по замыслу руководящим органом содружества станет межпарламентский совет, который сформируют из депутатов парламентов славянских государств. Планируется, что совет будет разрабатывать рекомендации для работы правительств и политических структур, что поможет межгосударственному сближению.

Предложение о создании содружества формировали и согласовывали два года с руководителями славянских организаций в Европе, отметил Комков. Теперь инициативу намерены официально оформить в резолюции Всеславянского съезда и направить документ правительствам стран — участниц форума.

«Задача состоит в том, чтобы убедить в необходимости этого (создания Содружества. — RT) наших политических лидеров», — заключил Комков.

На форуме также обсудят пути преодоления раскола между славянскими государствами, вызванного текущим противостоянием России и Запада.

Откроют мероприятие в Российской государственной библиотеке при участии общественных славянских организаций Европы из Украины, Сербии, Польши, Белоруссии, Чехии, Словакии, Македонии, Хорватии, а также из Болгарии, Черногории, Боснии и Герцеговины и других государств. На форум также приедут представители русинов, Республики Сербской, Приднестровья, ДНР и ЛНР.

Ожидается, что начало съезда посетят представители МИД России и Россотрудничества, дипломаты славянских государств, а также российские парламентарии. На мероприятии также ожидают делегатов Русской православной церкви (и РПЦ за рубежом) и деятелей науки и культуры. В совокупности форум посетят до 300 человек. Съезд продлится больше недели — после пленарного заседания в Москве участники отправятся на теплоходе в Санкт-Петербург. Завершится форум 3 июня богослужением в Исаакиевском соборе.

Председатель президиума Всеславянского союза Олег Платонов , который организует съезд и принимает непосредственное участие в работе форума, полагает, что мероприятие внесёт вклад в дело поиска союзников в странах Европы и в укрепление положительного образа России в славянском мире.

«Съезд должен показать зарубежным славянам, что в современной России есть силы, готовые их поддержать. В нынешних условиях международной конфронтации славянская идея, наиболее мощным последователем которой выступает Россия, способна сыграть важнейшую роль в сплочении вокруг российского государства людей, готовых сопротивляться диктату США и их европейских сателлитов», — рассказал он RT.

Это, в свою очередь, поможет России защитить себя и славянские страны от насаждения западных ценностей и интересов, добавил Платонов.

«Последние годы показывают, что парламентская дипломатия играет очень большую роль в деле урегулирования всевозможных международных конфликтов. А также способствует выстраиванию отношений не только между отдельными соседними странами, но и в регионах (мира. — RT). Примером тому служит и азиатская парламентская дипломатия, и дипломатия парламентов стран черноморского бассейна. Поэтому создание такой межпарламентской организации имеет смысл», — пояснил Чепа.

«Многие из членов Всеславянского союза, например Олег Платонов, являются членами нашего Изборского клуба. Они собирали по крупицам, по ниткам организации, которые готовы были войти в этот союз. Это российские, европейские организации — белорусские и украинские, сербские, болгарские и так далее. Они остро воспринимают раскол среди славян и выстраивают стратегию их дальнейшего сближения», — пояснил Проханов.

По его словам, основная задача — сохранение межславянских связей.

«Когда Болгария перешла в западные структуры, мы почувствовали болгарский народ народом-предателем. Такие тенденции есть в нашем обществе. Сербия, ради которой Россия многим пожертвовала, защищала её во множестве военных конфликтов, спасла от ига, может войти в НАТО . Задача союза заключается в том, чтобы смягчать эти удары, хранить историческую память, пока объединение, включая политическое, не станет возможным», — рассказал Проханов.

Политолог Сергей Маркелов полагает, что сейчас мировая политика и геополитика находятся в «состоянии турбулентности», главный элемент которой — эксперименты. По мнению эксперта, нередко после создания организации её участники не знают, что делать дальше.

«Если группа людей, которая продумает, чем они будут заниматься, придумает новую форму объединения, придумает элементы, которые характерны только для славянских государств, — это интересно, — объясняет Маркелов. — Появится ещё один институт, ещё одна сфера, где мы сможем укрепляться. Но беда экспериментальной политики в том, что даже создатели таких организаций потом не знают, что с ними делать дальше. Можно придумать название организации, мудрую аббревиатуру, выделить какие-то стартовые деньги. А потом начинается освоение бюджетов и непонимание, как двигаться дальше, как работать».

Он добавил, что если новую организацию не будут курировать президенты славянских стран или их представители, то деятельность прекратится.

Ответственный секретарь межфракционной депутатской группы Госдумы по защите христианских ценностей Олег Ефимов назвал идею всеславянского единства родственной идее Русского мира, за которую проливалось много крови.

«Идея святая. Когда возникает ещё одна инициатива в поддержку всеславянского единства, наверное, это хорошо. Но обидно, когда люди, которые работают на церковно-общественном поприще, на поле защиты славянского мира узнают о мероприятиях друг друга от журналистов, — поясняет Ефимов. — Это говорит о том, что между самими организациями, перед которыми стоят одинаковые цели и задачи, мало единства».

По мнению ответственного секретаря депутатской группы, это приводит к раскоординации общественных усилий в деле защиты славянского мира и к тому, что инициативы дублируются и «тонут в житейском море».

Всеславянский съезд, который откроется 26 мая, приурочен к 150-летию Славянского съезда 1867 года в Москве и Санкт-Петербурге и станет 12-м по счёту. Главная позиция участников форума 1867 года была зафиксирована в документах — это «духовное единство всех славян с опорой на Россию». Итоги работы собрания дали толчок развитию славянского движения в мире. Свидетельством тому стало восстание славян в Боснии и Герцеговине и последующая их победа при поддержке России над Османской империей. Съезд и последовавшие за ним события позволили России обрести опыт применения мягкой силы во внешней политике.