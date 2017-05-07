Правительство Великобритании обвинило ЕС в желании провала Brexit

Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провел «очень враждебные» брифинги против Мэй после переговоров в Лондоне 26 апреля. Она раскритиковала стремление ЕС не позволить Мэй возглавить переговоры по Brexit и намерение предъявить Британии счет на €100 млрд за пару недель до выборов, которые состоятся 8 июня. «Почему Жан-Клод Юнкер и его команда предприняои такой очень враждебный подход? - заявила Радд в интервью ВВС. - Нельзя ли было сдержать агрессию..?».

Спор, который ведет Радд с ЕС, восходит к статье в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung от 30 апреля. В ней говорилось о том, что Юнкер ушел с переговоров с Мэй, шокированный нереалистичными ожиданиями Мэй относительно Brexit. По словам Юнкера, которые привело издание, Мэй живет в другой галактике.

В интервью ВВС Радд сказала, что эти «очень бесполезные» комментарии показали, что ЕС действительно желает «вмешиваться» в выборы в Великобритании. «Мне кажется экстраординарным, что они делают это в период выборов», - сказала она.