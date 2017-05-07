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Правительство Великобритании обвинило ЕС в желании провала Brexit
Британское правительство обвинило некоторые Европейский союз в желании, чтобы Великобританиия «потерпела неудачу» на пути выхода из ЕС, сообщает информагентство Bloomberg. Команда премьер-министра Терезы Мэй начала вербальную атаку на лидеров ЕС, чтобы набрать больше голосов на досрочных выборах в Великобритании, поясняет агентство.
Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провел «очень враждебные» брифинги против Мэй после переговоров в Лондоне 26 апреля. Она раскритиковала стремление ЕС не позволить Мэй возглавить переговоры по Brexit и намерение предъявить Британии счет на €100 млрд за пару недель до выборов, которые состоятся 8 июня. «Почему Жан-Клод Юнкер и его команда предприняои такой очень враждебный подход? - заявила Радд в интервью ВВС. - Нельзя ли было сдержать агрессию..?».
Спор, который ведет Радд с ЕС, восходит к статье в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung от 30 апреля. В ней говорилось о том, что Юнкер ушел с переговоров с Мэй, шокированный нереалистичными ожиданиями Мэй относительно Brexit. По словам Юнкера, которые привело издание, Мэй живет в другой галактике.
В интервью ВВС Радд сказала, что эти «очень бесполезные» комментарии показали, что ЕС действительно желает «вмешиваться» в выборы в Великобритании. «Мне кажется экстраординарным, что они делают это в период выборов», - сказала она.
Министр здравоохранения Джереми Хант сказал, что, по его мнению, эти заявления были специально спланированы, чтобы нанести ущерб шансам Май на переизбрание. Некоторые страны ЕС «похоже, думают, что для того, чтобы ЕС выжил, Британия должна потерпеть неудачу», заявил Хант на телешоу «Эндрю Марр» на BBC.
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