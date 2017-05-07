Макрон лидирует на выборах в заморских территориях Франции, сообщили СМИ

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов на заморских территориях, сообщает бельгийская газета Soir со ссылкой на опросы избирателей при выходе с участков.

По данным газеты, в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, а его соперница, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 36,7%. В Сен-Мартене Макрон лидирует с 67,6%, Ле Пен получает 32,4%. Во Французской Гвиане Макрон набирает 65%, а Ле Пен — 35%. На острове Мартиника Макрон также лидирует с 77,5% голосов, у Ле Пен там 22,5%.

Голосование на этих территориях, как и на зарубежных участках в Северной Америке, состоялось накануне из-за разницы в часовых поясах.

Как отмечает издание, среди французов, проживающих в США и Канаде, поддержка Макрона оказалась еще выше: Нью-Йорк — 94,7% против 5,3% у Ле Пен, Чикаго — 92% против 8%, Бостон — 95,7% против 4,3 %, Оттава и Монреаль — 90% против 10%.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тысяч евро. Однако СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии, традиционно публикуют данные своих исследований. Во время первого тура нынешних выборов прогнозы бельгийского телеканала RTBF оказались очень близкими к окончательным результатам с отклонением от 0,5 до 3 процентных пунктов.

В преддверии второго тура госкомиссия по соцопросам Франции заявила, что любые оценки результатов голосования до 20.00 по парижскому времени не могут рассматриваться как достоверные.

Чтобы избежать утечек в соцсети и иностранные СМИ, время окончания голосования в этом году сдвинули на час: большинство из них закроются в 19.00, и только в крупных городах можно будет голосовать до восьми вечера. На "модельных" участках будут работать эксперты, чтобы успеть отследить первые результаты и составить оценку для средств массовой информации.

Пока французы демонстрируют не очень высокую активность: явка на 12.00 (13.00 мск) составила 28,23%, тогда как в первом туре двумя неделями на этот час проголосовали 28,54% избирателей.