МИД КНДР: Пхеньян не будет размениваться задержанными американцами

Пхеньян не будет использовать задержанных в стране граждан США в качестве разменной монеты на переговорах с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном в газете "Нодон синмун", передает ТАСС

Таким образом северокорейское министерство прокомментировало сообщения американских СМИ, которые предполагали, что Пхеньян будет использовать задержанных в качестве "живого щита".

Представитель МИД КНДР опроверг эти утверждения, добавив, что в отношении задержанных на территории страны американцев ведется расследование по обвинению в причастности к преступной деятельности.

Неделей ранее в КНДР задержали уже четвертого гражданина США. Он подозревается в подготовке подрывной деятельности.