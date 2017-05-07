С площади перед Лувром эвакуируют людей, причина не сообщается

В сообщении отмечается, что эвакуация вызвана угрозой безопасности, но при этом не уточняется, о чем конкретно идет речь.

Сцену на площади перед Лувром установили еще в субботу вечером, в воскресенье утром туда начали запускать журналистов. Для публики место празднования откроется в 19.00 (20.00 мск), а сам кандидат прибудет туда после объявления первых результатов голосования.