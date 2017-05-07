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С площади перед Лувром эвакуируют людей, причина не сообщается
Фото: AFP 2017 / Alain Jocard
Людей эвакуируют с площади перед Лувром, где кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон планирует праздновать победу на выборах во втором туре выборов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В сообщении отмечается, что эвакуация вызвана угрозой безопасности, но при этом не уточняется, о чем конкретно идет речь.
Сцену на площади перед Лувром установили еще в субботу вечером, в воскресенье утром туда начали запускать журналистов. Для публики место празднования откроется в 19.00 (20.00 мск), а сам кандидат прибудет туда после объявления первых результатов голосования.
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