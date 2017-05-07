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Украина не впустила еще двух российских журналистов
В воскресенье на Украину не пропустили еще двоих российских журналистов, которые направлялись в Киев для освещения «Евровидения».
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года ещё двум журналистам российского издания», — написал он в Facebook.
Имена журналистов и название СМИ, в котором они работают, не сообщаются. Он заявил, что запрет объясняется их посещением Крыма, отметив, что наличие аккредитации на конкурс не может быть основанием для допуска в страну.
Ранее стало известно, что на «Евровидение» не смог попасть аккредитованный на конкурс фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Рамиль Ситдиков.
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