Украина не впустила еще двух российских журналистов

В воскресенье на Украину не пропустили еще двоих российских журналистов, которые направлялись в Киев для освещения «Евровидения».

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года ещё двум журналистам российского издания», — написал он в Facebook.

Имена журналистов и название СМИ, в котором они работают, не сообщаются. Он заявил, что запрет объясняется их посещением Крыма, отметив, что наличие аккредитации на конкурс не может быть основанием для допуска в страну.