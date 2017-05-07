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Во Франции стартовал второй тур президентских выборов
Во Франции в 08:00 (09:00 мск) открылись избирательные участки, началось голосование во втором туре выборов президента страны. Они будут открыты до 19:00 (20:00 мск), сообщает Reuters.
На пост главы государства претендует основатель движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон, набравший около 24% голосов в первом туре выборов, и лидер Национального фронта Марин Ле Пен, которую поддержал 21% населения. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что победу на выборах одержит Эммануэль Макрон.
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