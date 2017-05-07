Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании

Самыми богатыми налоговыми резидентами Великобритании являются братья Шри и Гопи Индуйя, чье состояние оценивается в £16,2 млрд ($21 млрд). Об этом сообщила электронная версия британской газеты The Sunday Times, опубликовавшей рейтинг наиболее состоятельных резидентов Соединенного Королевства в 2017 году.

Шри и Гопи Индуйя - выходцы из Индии, занимающиеся недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом, а также торговлей. В прошлом году братья заняли вторую строчку в данном списке.

На втором месте находится 59-летний американский бизнесмен Леонард Блаватник . Принадлежащая ему компания Access Industries объединяет активы в сферах природных ресурсов, недвижимости, СМИ и музыкального производства. Его состояние оценивается почти в £15,9 млрд ($20,7 млрд).