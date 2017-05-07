Далее:
Главное сейчас
RT на русском

В Астане прошёл самый масштабный военный парад в истории Казахстана

В Астане прошёл самый масштабный военный парад в истории Казахстана
Фото:
Военный парад, посвященный 25-летию образования вооружённых сил Казахстана и Дню Победы, состоялся в Астане, сообщает Tengrinews.kz.
В Минобороны Казахстана отметили, что военный парад 2017 года стал самым масштабным в истории страны.
В параде приняли участие более пяти тысяч военнослужащих. Механизированная колонна была представлена 300 единицами военной техники и вооружения.
Парад открыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«У нас нет врагов ни в одной точке земного шара. Мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями, мы дружны с ними. Мы помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста побед», — заявил Назарбаев на церемонии открытия.
Накануне Назарбаев принял в Астане министра обороны России Сергея Шойгу.
Еще 11 источников
В мире Казахстан
Министерство обороны
Нурсултан Назарбаев Сергей Шойгу
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости