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В Астане прошёл самый масштабный военный парад в истории Казахстана
Военный парад, посвященный 25-летию образования вооружённых сил Казахстана и Дню Победы, состоялся в Астане, сообщает Tengrinews.kz.
В Минобороны Казахстана отметили, что военный парад 2017 года стал самым масштабным в истории страны.
В параде приняли участие более пяти тысяч военнослужащих. Механизированная колонна была представлена 300 единицами военной техники и вооружения.
Парад открыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«У нас нет врагов ни в одной точке земного шара. Мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями, мы дружны с ними. Мы помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста побед», — заявил Назарбаев на церемонии открытия.
Накануне Назарбаев принял в Астане министра обороны России Сергея Шойгу.
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