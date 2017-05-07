Стивену Фраю грозит штраф в €25 тыс. за слова о боге-«эгоисте»

Полиция Ирландии начала расследование в отношении британского актера и писателя Стивена Фрая, которого обвиняют в богохульстве, сообщает «Русская служба BBC»

В феврале 2015 года Фрай участвовал в телепрограмме The Meaning of Life («Смысл жизни») на ирландском канале RTE. Ведущий тогда поинтересовался у актера, что тот хотел бы спросить у бога, представ перед райскими вратами. Фрай ответил, что поинтересовался бы, зачем он создал мир полным несправедливости и боли. Он заявил, что не может уважать столь «капризное, узко мыслящее и совершенно эгоистичное существо». После этого один из телезрителей подал на него жалобу.

Сам Фрай заявлял, что его слова не были направлены против какой-либо конкретной религии, поэтому он не считает их оскорбительными.

Теперь актеру грозит штраф до 25 тысяч евро за оскорбление чувств верующих. Однако предъявление обвинения Фраю маловероятно, считает британская пресса.