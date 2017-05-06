На выпущенном Украиной плакате бойцов УПА причислили к победителям над нацизмом

Институт Национальной памяти Украины выпустил ко Дню памяти и примирения плакат с фотографией, на которой офицер Красной армии, ветеран Великой Отечественной войны жмёт руку бойцу Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Как отмечается на сайте института, в 2017 году празднование Дня памяти и примирения пройдёт под лозунгом «Украинцы в рядах объединённых наций победили агрессора».

Фото: memory.gov.ua

В качестве визуальной иллюстрации был изготовлен плакат с изображением офицера Красной армии Ивана Залужного и бойца УПА Степана Петраша. Под снимком размещена надпись: «Победители над нацизмом».

Ранее сообщалось, что в Киеве 8 мая откроют выставку о «вкладе» УПА в победу над фашизмом.

8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, запрещённая в России.