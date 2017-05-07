По словам представителя СЖР, подобные случаи нарушения прав журналистов из РФ уже давно не редкость на Украине.

Между тем в Киеве обещают поступать аналогичным образом со всеми российскими журналистами, если выяснится, что они посещали Крым по паспортам РФ.