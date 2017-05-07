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Союз журналистов жалуется на "черные списки" Киева
Ранее въезд на Украину запретили журналисту МИА "Россия сегодня".
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил о том, что отказ пустить на Украину фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, получившего аккредитацию на "Евровидение", должен рассматриваться в таких международных организациях, как ОБСЕ.
По словам представителя СЖР, подобные случаи нарушения прав журналистов из РФ уже давно не редкость на Украине.
Между тем в Киеве обещают поступать аналогичным образом со всеми российскими журналистами, если выяснится, что они посещали Крым по паспортам РФ.
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