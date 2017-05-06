Местные жители и оппозиция в Сирии заявили о постановочных съемках с последствиями обстрелов с использованием "отравляющих веществ", "консультантами" съемок с "использованием отравляющих веществ" в САР при этом были операторы, снимающие для "Аль-Джазиры", сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее военно-политический источник сообщил российским журналистам, что стрингеры катарского телеканала "Аль-Джазира" в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб) провели постановочную съемку якобы последствий применения армией Сирии отравляющих веществ. Телеканал "Аль-Джазира" эту информацию категорически опроверг.

"По информации ряда источников из местных жителей и формирований оппозиции, в н.п. Серакаб и Джиср–эа-Шугур специальными "видеобригадами" в течение прошедшей недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ", — говорится в сообщении центра.

"При этом среди "консультантов" у "видеобригад" местными жителями были опознаны телеоператоры, занимающиеся съемками видеоновостей в регионе для телеканала "Аль-Джазира", — отметили в центре.