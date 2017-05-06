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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и Ле Пен в виде собак
Фото: Charlie Hebdo
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил новую карикатуру ко второму туру президентских выборов во Франции.
На карикатуре, опубликованной и на сайте издания, кандидаты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен изображены в виде собак - пуделя и бульдога.
На рисунке под заголовком "Макрон в Елисейском дворце…" лидер движения "Вперед" в образе довольного пуделя.
Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты Марин Ле Пен.
"Марин, на место", - говорит пудель. Грустный бульдог отвечает вопросительным "гав?"
Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эммануэля Макрона и его жену Бриджит.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.
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