Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и Ле Пен в виде собак

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил новую карикатуру ко второму туру президентских выборов во Франции.

На рисунке под заголовком "Макрон в Елисейском дворце…" лидер движения "Вперед" в образе довольного пуделя.

Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты Марин Ле Пен.

"Марин, на место", - говорит пудель. Грустный бульдог отвечает вопросительным "гав?"

Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эммануэля Макрона и его жену Бриджит.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.