КНДР потребовала от США извинений

В КНДР ждут официальных извинений от США за попытку покушения на власти КНДР.

Соответствующее заявление опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) . В нем констатируется, что США придерживаются политики «кнута и пряника», основанной на применении оскорбительного «шантажа и угроз, а также грубой силы».

США в заявлении называют «закулисным организатором терактов против КНДР». Отмечается что Соединенные Штаты должны «признать серьёзность инцидента, принести официальные извинения» и наказать виновных.