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КНДР потребовала извинений от США за попытку убийства Ким Чен Ына
Северная Корея потребовала от Соединённых Штатов принести официальные извинения за попытку покушения на власти КНДР.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что Соединённые Штаты действуют в роли «закулисного организатора терактов против КНДР», должны «признать серьёзность инцидента, принести официальные извинения» и наказать виновных».
Ранее в КНДР заявили, что спецслужбы Соединённых Штатов и Южной Кореи пытались убить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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