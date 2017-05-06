КНДР потребовала извинений от США за попытку убийства Ким Чен Ына

Северная Корея потребовала от Соединённых Штатов принести официальные извинения за попытку покушения на власти КНДР.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Соединённые Штаты действуют в роли «закулисного организатора терактов против КНДР», должны «признать серьёзность инцидента, принести официальные извинения» и наказать виновных».