Во Франции бездомный прожил четыре дня в пятизвездочном отеле

Французская полиция задержала бездомного, который смог четыре дня прожить в пятизвездочном отеле в Бордо, задолжав свыше 2 тысяч евро, сообщает в субботу газета Sud-Ouest.

Как заявил на допросе 61-летний мужчина, он "хотел сделать себе приятное и не ночевать на улице". Бездомный провел четыре ночи в отеле Grand Hôtel в Бордо. Счет за услуги составил 2079 евро.

Персонал гостиницы вызвал полицию, когда постоялец решил выселиться, не заплатив. Бездомный заявил, что у него украли личные вещи и поэтому наличных средств у него нет. При этом он обещал перевести деньги через банк.

Подозреваемый предстанет перед судом по делу о мошенничестве.