В Ираке из водопроводных кранов потекла нефть

Нефть из кухонных кранов потекла в домах иракского города Киркук, приведя жителей в изрядное замешательство.

Смесь нефти и воды полилась в 50 домах района Рахимава. Характерный запах нефти распространился по улицам, прилегающим к зданиям, сообщает CNN Turk.

Инцидент произошел накануне. Специалисты отключили дома от водоснабжения и пытаются определить, каким образом в водопровод могла попасть нефть.

Киркук – город на севере Ирака. В его окрестностях ведется интенсивная нефтедобыча, здесь проходит трубопровод Киркук-Джейхан, защищаемый военными от террористов.