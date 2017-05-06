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В Ираке из водопроводных кранов потекла нефть
Нефть из кухонных кранов потекла в домах иракского города Киркук, приведя жителей в изрядное замешательство.
Смесь нефти и воды полилась в 50 домах района Рахимава. Характерный запах нефти распространился по улицам, прилегающим к зданиям, сообщает CNN Turk.
Инцидент произошел накануне. Специалисты отключили дома от водоснабжения и пытаются определить, каким образом в водопровод могла попасть нефть.
Киркук – город на севере Ирака. В его окрестностях ведется интенсивная нефтедобыча, здесь проходит трубопровод Киркук-Джейхан, защищаемый военными от террористов.
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda musluklardan akmaya başladı https://t.co/Fgx9XDELv6 pic.twitter.com/B5CibtLZS3— CNN Türk (@cnnturk) 6 мая 2017 г.
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