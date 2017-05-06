В СБУ заявили, что не запрещали Шнурову въезжать на Украину

"Решения о запрете въезда указанной особе СБУ не принималось", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что досье на Шнурова появилось на украинском сайте "Миротворец", который публикует информацию о людях, нарушивших украинскую границу.

Лидера "Ленинграда" якобы внесли в черный список за то, что он в 2016 году выступил на фестивале в Севастополе.