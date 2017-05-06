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В СБУ заявили, что не запрещали Шнурову въезжать на Украину

СБУ прояснила ситуацию с запретом въезда на Украину Шнурову
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Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову запрещен въезд на территорию страны, пишут местные СМИ.
"Решения о запрете въезда указанной особе СБУ не принималось", – прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что досье на Шнурова появилось на украинском сайте "Миротворец", который публикует информацию о людях, нарушивших украинскую границу.
Лидера "Ленинграда" якобы внесли в черный список за то, что он в 2016 году выступил на фестивале в Севастополе.
Накануне СБУ запретила въезд на Украину голливудскому актеру Стивену Сигалу, однако тот не расстроился по этому поводу.
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СБУ
Стивен Сигал Сергей Шнуров
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