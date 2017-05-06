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В МИД КНДР ответили оскорбившему Ким Чен Ына американскому сенатору
В Министерстве иностранных дел Северной Кореи резко прокомментировали слова американского сенатора-республиканца Корни Гарднера в адрес главы КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщает северокорейский портал Uriminzokkiri со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, внешнеполитическое ведомство страны назвало Гарднера «психопатом» и призвало наказать его самым суровым образом «за высказывания, оскорбительные для руководства КНДР».
Ранее Гарднер в эфире шоу Morning Joe на MSNBC заявил, что Ким Чен Ын «это сумасшедший маньяк, стоящий у руля одного из режимов, который обладает ядерным оружием».
30 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп в интервью CBS назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына хитрюгой.
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