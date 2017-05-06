В МИД КНДР ответили оскорбившему Ким Чен Ына американскому сенатору

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи резко прокомментировали слова американского сенатора-республиканца Корни Гарднера в адрес главы КНДР Ким Чен Ына

Как сообщает северокорейский портал Uriminzokkiri со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, внешнеполитическое ведомство страны назвало Гарднера «психопатом» и призвало наказать его самым суровым образом «за высказывания, оскорбительные для руководства КНДР».

Ранее Гарднер в эфире шоу Morning Joe на MSNBC заявил, что Ким Чен Ын «это сумасшедший маньяк, стоящий у руля одного из режимов, который обладает ядерным оружием».