В конгрессе США опровергли планы контролировать российские порты

Сообщения о планах властей США контролировать порты РФ в Приморье на предмет выполнения санкций в отношении Северной Кореи не соответствуют действительности, сообщил источник в комитете по иностранным делам в нижней палате конгресса США.

«Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным. Законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН », — приводит «Интерфакс» сообщение источника.

Вместе с тем агентство отмечает, что в тексте статьи 205 законопроекта об ужесточении санкций против КНДР, который ранее был принят палатой представителей конгресса США, нет положений о «контроле» над российскими портами в Приморье, однако она предусматривает подготовку президентом страны ежегодных докладов о субъектах на территории зарубежных портов, которые не соблюдают ограничения в отношении Северной Кореи.

По мнению законодателей, в докладах должен содержаться список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствуют импорту или экспорту из КНДР.