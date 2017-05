"#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.) содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

Update: #MacronLeaks contains many tens of thousands emails, photos, attachments up to April 24, 2017--around 9Gb in total

— WikiLeaks (@wikileaks) 5 мая 2017 г.

WikiLeaks также отмечает, что утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы". В настоящий момент сотрудники сайта проверяют некоторые части попавших в сеть данных.