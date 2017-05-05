Донбасс остается без питьевой воды

В Донецкой народной республике из-за обстрелов оказалась обесточена фильтровальная станция. А в Луганск подачу воды прекратил Киев. Официальная версия — долги. Власти ЛНР заявляют, что платить готовы, но украинская сторона на переговоры не идет и блокирует все возможные механизмы решения проблемы, передает телеканал "Россия 24".

Это отключение не первое. Подачу уже ограничивали в январе и марте. На этот раз жить в режиме жесткой экономии питьевой воды придется жителям сразу 6 городов, в том числе Антрацита, Красного Луча и Перевальска. Специалисты приступили к работам по изменению режимов подачи воды и ее перераспределению в магистральных сетях.

За прошедшие сутки территория Луганской народной республики была трижды обстреляна со стороны украинских позиций. Под огонь попали несколько населенных пунктов. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики. Обстрел жилых кварталов украинские силовики вели из стрелкового оружия, а также зенитных установок. Жертв среди мирного населения нет.