Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийские подразделения Корейской народной Армии (КНА) на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море, расположенных недалеко от спорной морской границы с Южной Кореей, и призвал военнослужащих быть в полной готовности "сломать вражеский хребет по первой команде".

"Он (Ким Чен Ын) осмотрел остров Йонпхёндо из наблюдательного пункта на острове Чанджэдо. После того, как ему зачитали доклад о последних перемещениях марионеточных вражеских сил Южной Кореи на северо-западных островах и о состоянии подразделения на острове Йонпхёндо, которое получило подкрепление, он (Ким Чен Ын) ознакомился и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах", — отмечается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Он (Ким Чен Ын) заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде", — говорится в сообщении.

Северокорейские острова Чанджэдо и Мудо и южнокорейский остров Йонпхёндо расположены недалеко от спорной морской границы в Желтом море. Так называемая "северная разграничительная линия" была проведена в одностороннем порядке США, которые воевали в Корее под флагом ООН уже после подписания соглашения о перемирии во время войны 1950-53 годов. КНДР эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Южной Корее.

Крупнейший в регионе за последние полвека вооруженный инцидент произошел 23 ноября 2010 года в районе острова Йонпхёндо. По сообщениям из Сеула, остров был подвергнут артобстрелу со стороны Севера, и южане открыли ответный огонь. В результате погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.