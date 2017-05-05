СМИ: Боевики ИГ используют винтовки с российской электроникой

Снайперские винтовки с прицелами ночного видения и электроникой российского производства обнаружены у боевиков террористических группировок «Исламское государство» ( ИГ ) и « Джебхат ан-Нусра ». Об обнаружении у боевиков российской оружейной электроники сообщили сирийские военные, которые исследовали оружие уничтоженных террористов. Каким образом к ним попали эти средства остается неясным, пишет «Коммерсантъ».

«Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях», - сказал изданию источник.

Боевики также используют множество оружия, стоящего на вооружении стран НАТО . В частности, у них были обнаружены американская винтовка Remington MSR и австрийская Steyr Mannlicher SSG 08. К этим винтовкам необходимы самые современные прицелы, которые производятся только в России и США. При этом в обеих странах вывоз за границу прицелов ночного видения третьего поколения категорически запрещен.

Согласно одной из версий, прицелы могли попасть к террористам из какой-либо страны, куда они поставляются официально.