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Подозреваемых в подготовке теракта на Играх-2016 приговорили к тюремным срокам
Восемь мужчин приговорены федеральным судьей Бразилии Маркосом Жозегреем да Силвой к длительным срокам заключения за планирование теракта во время Олимпийских игр-2016 в Рио- де-Жанейро. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press.
По данным издания, 33-летний лидер группировки получил самый большой срок. Его приговорили к 15 годам и 10 месяцам лишения свободы. Как установлено следствием, в распоряжении обвиняемого имелись три аккаунтами в социальной сети "Facebook", в которых он позитивно отзывался о террористических нападениях, совершенных в других странах, и присягал на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России организация).
Адвокаты осужденных намерены обжаловать решение суда.
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