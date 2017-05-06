Женщины Саудовской Аравии получат больше прав

Саудовским женщинам больше не потребуется согласие опекунов на различные действия. Соответствующий указ о расширении прав женщин подписал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль, сообщает Arab News

Нововведение дает возможность женщинам без разрешения опекуна путешествовать, учиться, подавать жалобы в государственные организации, а также пользоваться транспортными услугами. Женщины смогут самостоятельно представлять себя в суде, получать и продлевать паспорта, выезжать за границу без специального на то разрешения.

Как отмечает издание, указ отражает заботу короля Салмана о своем народе и упрощает различные процедуры для женщин, которые составляют половину саудовского общества.

«Это нередко становилось препятствием для женщин и было унизительно, потому что, к сожалению, некоторые опекуны злоупотребляли своей властью над женщинами», — заявила правозащитница Маха Эйкил.