США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за санкций против КНДР

Администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса США.

В соответствии с документом, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

"Каждый отчет… должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов: … порт Находка , Ванино и Владивосток в Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.

В документе также упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия).

За документ высказались 419 членов палаты, против — только один. Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

Расширенные полномочия

Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР. Он расширяет полномочия президента США по введению санкции против "лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР". Министерству внутренней безопасности США предоставляются полномочия по досмотру самолетов и судов на американской территории, которые в течение предыдущего года находились на территории КНДР или которые зарегистрированы в странах c "неудовлетворительным" таможенным контролем.

Запрет на торговлю

Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций СБ ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами и запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и иных технологий.

В документе упоминаются следующие северокорейские товары, в случае покупки которых в отношении покупателей будут водиться санкции США: золото, никель, титан, цинк, редкоземельные металлы, уголь, железо. Также запрещена покупка продовольствия.

Подтверждается запрет на любые финансовые операции с КНДР, регистрация и иные действия с судами этой страны (чтобы не допустить их использования под флагом других стран), поставка некоторых видов топлива (кроме необходимого для "гуманитарных целей"), оказание услуг связи.

Запрещается и использование труда граждан КНДР, если это может быть в пользу правительства этой страны.

Документ, внесенный главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом , принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.