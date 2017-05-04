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При ракетном обстреле школы в Мосуле погиб 81 человек
В иракском Мосуле ракетный удар по школе унес жизни 81 человека. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности Ирака.
Инцидент произошел в западных предместьях города. Этот регион находится под контролем террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство». В результате удара по школе Эль-Вела погибли 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей. Известно, что мирные жители укрывались в учебном заведении в связи с интенсивными боями между военнослужащими иракской армии и боевиками. Кто нанес ракетный удар, не сообщается.
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