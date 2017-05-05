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Генсек ООН приветствует соглашение о зонах деэскалации в Сирии

Генсек ООН поддержал решение о зонах деэскалации в Сирии
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ООН будет продолжать оказывать поддержку деэскалации в рамках резолюций Совета Безопасности по Сирии.
3 и 4 мая в Астане прошли переговоры по урегулированию сирийского конфликта, по итогам которых Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании так называемых зон деэскалации в Сирии. Дамаск поддерживает данное предложение.
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