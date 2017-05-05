Генсек ООН приветствует соглашение о зонах деэскалации в Сирии

«Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООН будет продолжать оказывать поддержку деэскалации в рамках резолюций Совета Безопасности по Сирии.

3 и 4 мая в Астане прошли переговоры по урегулированию сирийского конфликта, по итогам которых Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании так называемых зон деэскалации в Сирии. Дамаск поддерживает данное предложение.