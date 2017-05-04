Противостоящая неонацисту девушка-скаут стала героиней в СМИ

В интернете набирает популярность снимок чешской девушки-скаута с антинацистской акции протеста. Фотографию опубликовала в своем аккаунте в Facebook Всемирная организация скаутского движения

Ayer, Checoslovaquia, marcha neonazi. Una girl scout de 16 años enfrenta a un skinhead mostrando dignidad, tranquilidad y valentía. pic.twitter.com/rOoKwBPWtT — Isabel de Sebastian (@isadesebastian) 4 мая 2017 г.

«Люди из всех слоев общества, в том числе скауты, вышли на улицы во время марша ультраправых, чтобы выразить свою поддержку многообразия и взаимопонимания. Сделаем мир лучше!» — говорится в подписи к снимку.

Фотография была сделана в городе Брно. Девушке на фотографии 16 лет. Пользователи социальных сетей отмечают ее спокойствие и бесстрашие перед лицом ультраправого активиста.