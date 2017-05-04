Киев сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции на 85%

Киев на 85% сократил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, три города могут остаться без водоснабжения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУП ЛНР "Лугансквода".

Власти ЛНР во вторник отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с ограничением подачи воды с подконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Четвертого мая в 2 часа ночи украинская сторона в очередной раз, и как обычно без уведомления, на 85% сократила поставку воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС-2) на территорию республики. Специалистами ГУП ЛНР "Лугансквода" проводятся мероприятия по изменению режимов подачи воды", — сказал собеседник агентства.

По данным предприятия, ситуация усугубляется тем, что водовод, обеспечивающий Стаханов, Кировск и Брянку водой из источников на территории ЛНР, остановили для проведения профилактических работ.

"Из-за действий украинской стороны данные населенные пункты могут полностью остаться без воды. В города Антрацит, Красный Луч и Перевальск (за счет перераспределения в магистральных сетях) подача воды будет ограничена до 30%", — добавили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что частое изменение режимов водоотдачи со стороны Киева приводит не только к ограничению поставляемых потребителям объемов воды, но и к аварийным ситуациям на водоводах и разводящих сетях.