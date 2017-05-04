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СМИ: Ле Пен закидали яйцами в Бретани
Кандидата в президенты Франции, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен закидали яйцами в ходе поездки в Бретань, передаёт французский телеканал BFMTV.
На видео, которое опубликовал телеканал, видно, как сотрудники личной охраны Ле Пен укрывают политика от летящих предметов.
3 мая во Франции прошёл заключительный раунд дебатов между Марин Ле Пен и Эммануэлем Макроном, которые поборются за пост президента во втором туре выборов 7 мая.
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