The Sun по ошибке объявила принца Филиппа мертвым

Британское издание The Sun по ошибке опубликовало текст с заголовком о смерти принца Филиппа, супруга Елизаветы II . Скриншоты новости разошлись по соцсетям

"Принц Филипп умер в возрасте 95 лет, как умер герцог Эдинбургский и так далее", - такой заголовок появился на сайте издания.

Hi @TheSun. Not sure that's supposed to have been published... pic.twitter.com/bBJHuA0iWl — The Sun Apologies (@SunApology) 4 мая 2017 г.

Ошибка попала во французские СМИ, которые также поспешили сообщить о смерти герцога.

Ранее в четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что с осени этого года принц Филипп не будет исполнять государственные обязанности. Перед этим во дворце была созвана экстренная встреча высокопоставленных помощников британской королевской семьи. СМИ предполагали, что готовится официальное заявление об ухудшении здоровья королевы.

В прошлом месяце королеве исполнился 91 год, а принц Филипп отпразднует свой 96-й день рождения в июне. Слухи об ухудшении здоровья Елизаветы II появились на новогодних каникулах. Сообщалось, что она пропустила рождественское богослужение 25 декабря из-за болезни.