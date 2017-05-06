"Я больше всех хочу вернуть демократию на место, - передает ТАСС заявление Ле Пен. - Мы должны восстановить связи между людьми".

Даже в случае возможного проигрыша Ле Пен считает, что смогла со своей партией одержать идеологическую победу.

"Мы изменили все, - убеждена она. - Даже если мы не сможем достичь нашей цели, в любом случае родилась гигантская политическая сила".