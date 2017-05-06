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Российская Газета

Марин Ле Пен пообещала в случае избрания "объединить Францию"

Марин Ле Пен пообещала в случае избрания «объединить Францию»
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В случае победы на президентских выборах глава "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала "объединить Францию" и "восстановить связи между людьми".
"Я больше всех хочу вернуть демократию на место, - передает ТАСС заявление Ле Пен. - Мы должны восстановить связи между людьми".
Даже в случае возможного проигрыша Ле Пен считает, что смогла со своей партией одержать идеологическую победу.
"Мы изменили все, - убеждена она. - Даже если мы не сможем достичь нашей цели, в любом случае родилась гигантская политическая сила".
Напомним, что второй тур выборов пройдет 7 мая и в нем, кроме Ле Пен, примет участие Эмманюэль Макрон.
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В мире Франция
ИТАР-ТАСС
Национальный фронт
Эмманюэль Макрон Марин Ле Пен
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