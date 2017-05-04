Нижняя палата Конгресса США запретила Киеву использовать выделяемые Украине деньги для поддержки нацбатальона «Азов». Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Конгресса.

«Никакая часть средств, выделенных в соответствии с настоящим Законом, не может быть использована для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону «Азов», - сказано в документе.

В законе также говорится, что Пентагон до 30 сентября 2017 года может израсходовать 150 миллионов долларов на оказание поддержки Украине, «включая подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь, снабжение». При этом деньги не могут быть использованы «с целью приобретения или передачи переносных зенитных ракетных комплексов».

Ранее сообщалось, что США урежут финансовую помощь Украине по линии Госдепа в 2018 финансовом году на 68,8 процента, до 177 миллионов долларов, против ранее запланированных 570 миллионов. Под сокращение попали также расходы на Белоруссию, Казахстан, Армению, Грузию и Таджикистан.

Батальон «Азов» был сформирован из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения. В сентябре 2014-го подразделение было развернуто в полк, в ноябре 2014 года — переведено в состав Национальной гвардии Украины. Часть участников полка открыто поддерживают нацистские, расистские и антисемитские взгляды.