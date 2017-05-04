Одесский депутат пожаловался на «радикально настроенных детей»

Депутат Одесского городского совета Богдан Гигинов пожаловался, что «невоспитанные и радикально настроенные дети» разрисовали фасад его приемной националистическими слоганами и разожгли рядом костер. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«Пару часов назад, покрываемые сегодня правоохранительными органами невоспитанные и радикально настроенные дети, разрисовали фасад моей приемной националистическими слоганами, символикой и разожгли костер на тротуаре, прямо под окнами жилого малоквартирного дома», - написал Гигинов.

По его словам, нарушители «возомнили себя великими игроками», но на самом деле они всего лишь «очередные пешки в чужой игре». Он отметил, что «невоспитанные дети» сами сознаются и хвалятся своими преступлениями в социальных сетях.

Гигинов также возмутился тем фактом, что сотрудники правоохранительных органов не остановили несовершеннолетних нарушителей и позволили им в самом центре города разжечь огонь.