Шахтеры Кривого Рога отказались подниматься на поверхность

Пресс-служба Независимого профсоюза горняков Украины заявила, что горняки из четырех шахт Криворожского железорудного комбината требуют повысить им заработную плату. В связи с этим шахтеры отказываются подниматься на поверхность. Об этом сообщает ТАСС

Представитель пресс-службы профсоюза отметил, что в протестной акции участвуют несколько сотен человек. Однако при этом горняки не останавливают рабочий процесс и продолжают выполнять свои обязанности.

«Вся ночная смена шахт "Батькивщина", "Гвардия, " Терновская ", " Кривбасшахтоуправление" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Шахтеры требуют повышения заработной платы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, под землю уже спустились и шахтеры из других смен. Сейчас они проводят собрание.