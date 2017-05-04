В КНДР раскритиковали Китай

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, в котором КНДР критикует Китай за то, что тот встал на сторону США.

Как говорится в небольшом материале, автором которого является некий Kim Chol, ничто не поколеблет решимость Пхеньяна.

«КНДР никогда не будет просить о поддержании дружбы с Китаем, рискуя своей ядерной программой, которая ей дорога, как и её собственная жизнь», — цитирует сообщение AFP

Также автор добавляет, что Пхеньян выступал в качестве буфера между Пекином и Вашингтоном после Корейской войны в 1950-х годах и «способствовал защите мира и безопасности Китая», так что союзник должен «поблагодарить КНДР за это».