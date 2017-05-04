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Конгресс США одобрил создание спецкомитета по противодействию России
Палата представителей Конгресса США согласилась включить в проект бюджета страны пункт, который позволяет создать межведомственный комитет для противодействия якобы активному влиянию России в других странах.
«В структуре исполнительной ветви власти создаётся межведомственный комитет, задачей которого является противодействие предпринимаемым Российской Федерацией активным мерам по оказанию скрытого влияния», — цитирует текст документа ТАСС.
Согласно законопроекту, комиссия должна бороться с «тайным вещанием», «манипуляцией СМИ», «дезинформацией», «финансированием агентов влияния». Заниматься этим будут как представители разведки и Министерства обороны, так и чиновники Минфина и Министерства энергетики.
Ранее директор ФБР Джеймс Коми в ходе слушаний в сенате заявил, что Россия продолжает «вмешиваться» в американскую политику.
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