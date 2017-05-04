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Стивен Кинг считает право Трампа нажать на ядерную кнопку страшнее своих романов
Фото: © EPA/MAJA HITIJ
Американский писатель Стивен Кинг в своем твиттере заявил, что факт наличия в распоряжении президента США Дональда Трампа кнопки пуска ядерных ракет намного страшнее всех его романов в жанре триллер и ужасы.
"То, что у этого парня (Трампа. – "Газета.Ru") палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал" - написал он.
Писатель также отметил, что сообщения Трампа в твиттере представляют пример нарциссического расстройства личности.
Ранее Стивен Кинг пошутил, что бывший президент США Барак Обама лично устроил "прослушку" телефонов нынешнего главы государства Дональда Трампа.
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