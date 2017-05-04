СМИ: Обама отказался от брака с белой девушкой ради политической карьеры

Бывший президент США Барак Обама отказался связать себя узами брака с белой девушкой, так как боялся, что межрасовый брак может стоить ему политического успеха.

Об этом сообщает The Daily Caller со ссылкой на биографию бывшего американского лидера «Восходящая звезда», которую написал Дэвид Гэрроу.

Возлюбленной экс-президента была Шейла Мийоши Джагер, которая по происхождению была наполовину японка, наполовину нидерландка. Сделав ей предложение в 1986 году, он встретил сопротивление со стороны отца девушки, который не считал, что Обама может обеспечить семью. Свадьбу решили отложить.

После появились разногласия уже на расовой почве.

«Его твердая решимость отождествлять себя с афроамериканцами напрямую повлияла на решение строить политическую карьеру», — приводит издание цитату из книги Гэрроу

Ещё больше сомнения стали одолевать Обаму после истории с темнокожим сенатором от штата Иллинойс Ричардом Ньюхаусом, чья супруга была белой. Хотя он и позиционировал себя в качестве темнокожего политика, его вечно критиковали из-за его жены.

Ранее стало известно, что Барак Обама и его супруга пишут мемуары. Это две отдельные книги, но супруги планируют продать их комплектом.