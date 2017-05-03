В Белом доме прокомментировали заявления главы ФБР о России

В Белом доме прокомментировали слова руководителя ФБР Джеймса Коми о предполагаемом российском вмешательстве в политические процессы в США. Слова официального представителя американских властей Шона Спайсера передает РИА Новости

«Это мнение ФБР», — заявил Спайсер.

Спайсер добавил, что Белый дом доверяет ФБР и всему разведсообществу, которое предоставляет американскому президенту Дональду Трампу актуальную информацию «обо всех угрозах, с которыми сталкиваются США». Однако представитель Белого дома подчеркнул, что не знает, какими именно доказательствами располагает Коми. По словам Спайсера, Дональд Трамп считает, что «самая большая угроза» исходит от КНДР.

3 мая глава ФБР Джеймс Коми назвал Россию «самой крупной угрозой из всех на Земле». Свое заявление руководитель ведомства сделал на слушаниях в сенате. Коми добавил, что российские власти продолжают активно вмешиваться в политическую жизнь США. В 2016 году администрация бывшего главы США Барака Обамы ввела ограничительные меры против девяти российских учреждений, предприятий и физических лиц, обвинив их во «вмешательстве в выборы». В Кремле все обвинения отвергают и называют их голословными.