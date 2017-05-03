Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Тиллерсон рассказал, когда США будут готовы вести переговоры с КНДР

Тиллерсон раскрыл, когда США будут готовы к переговорам с КНДР
Фото:
США будут готовы вести переговоры с КНДР лишь тогда, когда для этого появятся нужные условия. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон.
По словам Тиллерсона, США не собираются «договариваться о пути к столу переговоров» с Северной Кореей.
«Именно так Пхеньян действовал на протяжении последних 20 лет. Мы сядем (за стол переговоров), когда они будут готовы сесть (за стол переговоров) при правильных условиях», — цитирует американского госсекретаря The Washington Post.
Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что США не добиваются смены режима в КНДР.
Еще 5 источников
В мире США
Washington Post
Рекс Тиллерсон
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости