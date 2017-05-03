Тиллерсон рассказал, когда США будут готовы вести переговоры с КНДР

США будут готовы вести переговоры с КНДР лишь тогда, когда для этого появятся нужные условия. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон

По словам Тиллерсона, США не собираются «договариваться о пути к столу переговоров» с Северной Кореей.

«Именно так Пхеньян действовал на протяжении последних 20 лет. Мы сядем (за стол переговоров), когда они будут готовы сесть (за стол переговоров) при правильных условиях», — цитирует американского госсекретаря The Washington Post

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что США не добиваются смены режима в КНДР.