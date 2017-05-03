В Литве начали собирать трусы и памперсы для участников АТО

Литовские активисты устроили сбор вещей и продуктов для помощи участникам военного конфликта на востоке Украины, который киевские власти называют антитеррористической операцией (АТО). Об этом в среду, 3 мая, сообщает корреспондент портала BaltNews.lt из Каунаса.

По его словам, делегаты общественных организаций устраивают поквартирные обходы и просят жильцов пожертвовать на нужды «защитников всей Европы» трусы, памперсы, одежду, обувь, бинты, одеяла, палатки, а также продукты длительного хранения (крупы, консервы, сахар и подсолнечное масло). Тех, кто отказывается поспособствовать украинским бойцам вещами, активисты призывают помочь деньгами.

В середине апреля BaltNews.lt сообщал, что украинские военные установили крест на литовской горе Крестов (расположена неподалеку от города Шяуляй). Монумент призван почтить память погибших в ходе конфликта в Донбассе. Украинский военный Олекс Сокил, участвовавший в церемонии открытия, заявил, что украинцы всегда останутся братьями для литовцев и пообещал прийти на помощь, «что бы то ни было».

«Нас не остановят никакие договоры. Ничего нас не остановит. Если вы скажете, что нам нужна помощь — мы придем. Потому что... Европа, конечно, нас поддержала, но поддержала лишь на словах, а вы на деле», — заявил он. Отмечается при этом, что официальной реакции ни Вильнюса, ни Киева на это высказывание не последовало.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте АТО. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Киев регулярно обвиняет Россию в причастности событиям в регионе, Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.