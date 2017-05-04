Застреленного министра в Сомали приняли за боевика

Сотрудники службы безопасности застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны Аббаса Абдуллахи, приняв его за боевика-исламиста.

В мэрии столицы Сомали – Могадишо произошедшее назвали ошибкой.

Напомним, что в стране действуют группировки исламистов, которые регулярно организуют теракты с многочисленными жертвами.