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Застреленного министра в Сомали приняли за боевика
Фото: twitter.com / @farhanjimale
Сотрудники службы безопасности застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны Аббаса Абдуллахи, приняв его за боевика-исламиста.
Об этом заявило агентство Рейтер.
Охранники председателя счетной палаты Сомали открыли огонь по машине министра, после того, как она заблокировала проезд, сообщает «РИА Новости».
В мэрии столицы Сомали – Могадишо произошедшее назвали ошибкой.
Напомним, что в стране действуют группировки исламистов, которые регулярно организуют теракты с многочисленными жертвами.
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