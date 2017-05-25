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Минобороны США показало космический самолет для «бедных»
Фото: ТК "Звезда"
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) показало концепт космоплана XS-1, который предназначен для вывода спутников на орбиту Земли.
Предполагается, что при помощи нового беспилотного космического аппарата удастся кардинально сократить стоимость запусков спутников. Примерная себестоимость одного запуска XS-1 не будет превышать $5 млн.
XS-1 будет представлять из себя сверхзвуковой беспилотник размером с небольшой реактивный самолет, который будет способен вертикально взлетать и приземляться горизонтально. При этом для запуска XS-1 будет не нужно будет использовать самолет-разгонщик.
При помощи XS-1 DARPA надеется выводить на орбиту спутники , чья масса не превышает 1.3 тонн или же любые другие грузы такого же веса.
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