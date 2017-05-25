Минобороны США показало космический самолет для «бедных»

Предполагается, что при помощи нового беспилотного космического аппарата удастся кардинально сократить стоимость запусков спутников. Примерная себестоимость одного запуска XS-1 не будет превышать $5 млн.

XS-1 будет представлять из себя сверхзвуковой беспилотник размером с небольшой реактивный самолет, который будет способен вертикально взлетать и приземляться горизонтально. При этом для запуска XS-1 будет не нужно будет использовать самолет-разгонщик.

При помощи XS-1 DARPA надеется выводить на орбиту спутники , чья масса не превышает 1.3 тонн или же любые другие грузы такого же веса.