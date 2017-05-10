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Трамп уволил директора ФБР по рекомендации генпрокурора

Трамп уволил директора ФБР по рекомендации генпрокурора
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Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил Белый дом.
Белый дом распространил письмо Сешнса, в котором тот заявляет, что "руководству ФБР нужен свежий старт".
"Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — говорится в письме Сешнса.
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