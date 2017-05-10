Ассанж пошутил о найме Коми в Wikileaks после его увольнения Трампом

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса . Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.

"Wikileaks были бы рады рассмотреть вопрос о найме Джеймса Коми для помощи в управлении офисом в Вашингтоне, должно быть ему нравиться должным образом расследовать правительство США", — написал Ассанж.