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Ассанж пошутил о найме Коми в Wikileaks после его увольнения Трампом
Фото: © РИА Новости . Алекс Макнотон
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пошутил в микроблоге Twitter о возможности найма уволенного президентом США Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми.
Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.
"Wikileaks были бы рады рассмотреть вопрос о найме Джеймса Коми для помощи в управлении офисом в Вашингтоне, должно быть ему нравиться должным образом расследовать правительство США", — написал Ассанж.
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